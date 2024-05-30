В Москве отметили День независимости Азербайджана

28 мая 2024-го года по случаю 106 годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики Посольством Азербайджанской Республики в Российской Федерации был организован официальный приём по случаю Дня независимости.

Как передает Day.Az, на мероприятии приняли участие более 800 человек, представители московской общественности, интеллигенции, государственные деятели, представители Совета федерации, Государственной думы, дипломатические миссии, аккредитованные в Москве, послы более 60-ти ведущих стран Европы, Азии, Латинской Америки и Австралии, 40 дипломатов высокого уровня, представители культуры, искусства, образования в лице 10 ректоров ведущих ВУЗ-ов, представители министерств и ведомств, в числе которых были 4 замминистра иностранных дел, депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, видные общественные и политические деятели России, политологи, эксперты, сотрудники Представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ, активисты Азербайджанского Молодежного Объединения России (АМОР), известные представители диаспоры и азербайджанские студенты, обучающиеся в Москве.

Официальная часть мероприятия началась с исполнения государственных гимнов Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

С обширной речью выступил Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу. В своём выступлении он отметил важнейшие события, произошедшие за последний год.

Ответное слово было предоставлено заместителю министра иностранных дел Российской Федерации, Чрезвычайному и Полномочному Послу Галузину Михаилу Юрьевичу.

Приятным сюрпризом для всех собравшихся гостей стало выступление председателя Либерально-демократической партии России (ЛДПР), руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации, руководителя Комитета Государственной думы по международным делам Леонида Эдуардовича Слуцкого, являющегося большим другом азербайджанского народа, который завершил своё выступление словами: "Карабах - это Азербайджан".

После официальной части приёма для гостей был организован фуршет из национальных блюд под аккомпанемент азербайджанской музыки.

Мероприятие прошло с большим успехом.

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