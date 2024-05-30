Дурная голова не дает Валери Буайе покоя

Автор: Байрам Эльшадов

Французский сенатор Валери Буайе не может ни дня прожить без мыслей об Азербайджане. Иногда кажется, что успехи Баку не дают покоя проармянскому политику и она не способна прожить ни одного дня без выдуманных обвинений в адрес Азербайджана.

Так и в этот раз. В своей соцсети Х мадам Буайе снова заговорила о каких-то "заключенных, которые томятся в тюрьмах Баку", умолчав при этом о том, что заключенные являются самыми настоящими преступниками с документально зафиксированными преступлениями.

От французского сенатора досталось и Урсуле фон дер Ляйен, которую француженка обвинила в том, что глава Еврокомиссии закрывает глаза на нарушения Азербайджана.

Живущая в своей уютной эхо-камере мадам Буайе никак не поймет простой истины. Ее мнение абсолютно никого не волнует. Ни в Баку, ни в Европе, ни даже в Армении. Ведь для армянской диаспоры она просто инструмент, с помощью которого армяне пытаются добиться своих политических целей. Не будет ее, появится другая Валери. Так что ценность ее мнения нулевая для всех сторон.

Что касается реального влияния на ситуацию, то возможность и вероятность такого исхода нулевая. Ведь если бы бесконечный поток спама мадам Буайе в соцсетях уже возымел бы эффект. Хоть тысячу раз пиши в соцсетях, ничего не изменится, потому что политики прекрасно знают что происходит, где происходит и как происходит. А желания и личные амбиции всяких сенаторов не сильно волнуют политических тяжеловесов.

И чего пытается добиться в этой ситуации французский сенатор, кроме того как доказать, что она самая проармянски настроенная среди всех сенаторов? Ну, может, подбросят ей больше деньжат армяне, но этим дело и ограничится.

И раз уж зашел разговор о правах человека, то почему мадам Буайе отмалчивается о событиях в Новой Каледонии? Неужели она считает, что там никаких нарушений не было? Или же искаженное восприятие окружающего мира не позволяет ей заметить очевидного?

Буайе, как и ее коллегам в сенате, стоило бы решать проблемы, находящиеся в их компетенции, прежде чем учить жизни другие страны.