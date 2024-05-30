Байден в шутку заявил, что у Трампа поврежден мозг

Президент США Джо Байден в среду в шутку допустил, что у его главного политического оппонента Дональда Трампа поврежден мозг вследствие инъекций отбеливателя.

"А потом Трамп говорит вам, что он величайший президент. Это мое любимое. Он говорит, что он величайший в истории Америки президент для темнокожих, в том числе даже больше, чем Авраам Линкольн", - отметил Байден на предвыборном митинге в штате Пенсильвания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я имею в виду, вы можете себе представить такое?" - добавил американский лидер. "Как я сказал, думаю, он ввел слишком много отбеливателя, думаю, это повлияло на его мозг", - сказал Байден.

В апреле 2020 года Трамп, занимавший в то время пост президента США, во время выступления в Белом доме рассуждал о возможности применения внутрь дезинфицирующих средств для борьбы с коронавирусом. Политические оппоненты после этого обвинили Трампа в том, что он предлагает делать инъекции отбеливателя. Производители таких средств и эксперты неоднократно подчеркивали, что подобные инъекции нельзя делать ни при каких обстоятельствах.

Трамп и Байден уже гарантировали себе по итогам праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийного актива) у республиканцев и демократов выдвижение кандидатами в президенты на выборах, которые пройдут 5 ноября. Кандидатура Трампа должна быть утверждена на общенациональном съезде Республиканской партии США, который состоится 15-18 июля в Милуоки (штат Висконсин). Кандидатуру Байдена демократы, как ожидается, утвердят на своем съезде в Чикаго 19-22 августа. Байден баллотируется на второй срок на посту президента США.