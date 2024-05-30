Значительное продвижение Азербайджана в "Индексе открытости бюджета" - результат последовательной работы

Организация "Международное бюджетное партнерство" (IBP) подготовила "Индекс открытости бюджета" за 2023 год, в котором оценивается прозрачность бюджетных процессов и доступность бюджетной информации для общественности.

Азербайджан впервые набрал 67 баллов из 100 возможных, поднявшись на 21 место среди 125 стран. Таким образом, Азербайджан занял 23-е место и вошел в группу стран, публикующих достаточно информации о бюджете.

Как передает Day.Az, об этом в четверг в интервью Trend известный эксперт-экономист Инглаб Ахмедов.

"Это очень большое достижение. Данный индекс составляется раз в два года. Предыдущий индекс 2021 года тоже был отмечен успехом, но на этот раз примечательно, что мы впервые попали в группу самых продвинутых стран с точки зрения прозрачности и предоставления достаточной информации для общественности. Азербайджан с 67 баллами поднялся на 21 ступень и соседствует в этом индексе с такими странами как Соединенные Штаты Америки и Хорватия. Это серьезный прорыв, так как наша страна попала в качественно новую группу стран, что очень важно", - пояснил он.

Ахмедов считает, что это является результатом последовательной работы министерства финансов и Счетной палаты, которые являются непосредственно ответственными за свои вопросы в этом индексе.

"В частности, министерство финансов за последние 5-6 лет проводит довольно эффективную работу. Здесь стоит особо отметить среднесрочные рамки бюджетирования и расходования. Министерством предоставляются данные не только на следующий год, но и на три года вперед. И данные, которые своевременно публикуются как на сайте министерства финансов, так и в других важных бюджетных документах, сыграли свою ключевую роль в серьезном продвижении Азербайджана по этим показателям. Попадание в группу, предоставляющую достаточную информацию для общественности - это серьезное достижение", - добавил Ахмедов.

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