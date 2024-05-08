https://news.day.az/officialchronicle/1658659.html Президент Ильхам Алиев: Торговый оборот между Азербайджаном и Болгарией в последнее время вырос в несколько раз
Президент Ильхам Алиев: Торговый оборот между Азербайджаном и Болгарией в последнее время вырос в несколько раз
Торговый оборот между Азербайджаном и Болгарией в последнее время вырос в несколько раз.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Болгарии Руменом Радевым.
Подчеркнув, что основной причиной этого является сотрудничество в энергетическом секторе, глава государства отметил, что его сегодняшний уровень и перспективы также очень позитивны.
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