https://news.day.az/society/1658629.html Предупреждение для водителей
Предупреждение для водителей
На пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Сулеймана Ахмедова в направлении центра Баку ведутся ремонтные работы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
"Водителям рекомендуется быть внимательными в указанном районе и соблюдать скоростной режим", - говорится в сообщении ЦИУТ.
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