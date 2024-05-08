Предупреждение для водителей

На пересечении проспекта 8 Ноября и улицы Сулеймана Ахмедова в направлении центра Баку ведутся ремонтные работы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

"Водителям рекомендуется быть внимательными в указанном районе и соблюдать скоростной режим", - говорится в сообщении ЦИУТ.

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