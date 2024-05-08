СМИ раскрыли масштабы хакерской атаки на минобороны Великобритании

Персональные данные примерно 270 тыс. британских военнослужащих были скомпрометированы в результате кибератаки против Минобороны Соединенного Королевства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом газете The Times сообщили правительственные источники.

По их сведениям, речь идет как о значительной части действующих военнослужащих, так и о резервистах и ветеранах. При этом хакеры не получили доступ к персональным данным военных из сил специального назначения, которые хранятся на других серверах.

В понедельник вечером телеканал Sky News сообщил, что китайские хакеры якобы совершили атаку против Минобороны Великобритании. Были взломаны системы обработки платежных ведомостей, вследствие чего преступники получили доступ к личным данным, включая банковские реквизиты, сотрудников оборонного ведомства и военнослужащих. В то же время подчеркивалось, что эта база данных принадлежит компании-подрядчику и не была подключена к системам Минобороны. По факту кибератаки начато ведомственное расследование.

Согласно The Times, британские власти считают, что кибератака была осуществлена связанными с КНР хакерами. При этом на этом этапе Лондон не намерен напрямую обвинять Пекин ввиду отсутствия достаточного количества доказательств его причастности.

В марте власти Великобритании сообщили, что китайские хакеры якобы взломали сервера Избирательной комиссии королевства и получили доступ к личным данным около 40 млн избирателей в стране. Помимо этого, они, предположительно, совершили кибератаки против некоторых парламентариев, включая экс-лидера Консервативной партии Иэна Дункана Смита.

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