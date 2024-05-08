В Финляндии рассказали, когда могут открыть границу с Россией

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен допустил возможность открытия границы с Россией для пассажирских перевозок в случае принятия закона о беженцах. Об этом он заявил в ходе посещения Лаппеенранты, передает издание Etelä-Saimaa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее время законопроект о "возвращении" находится в стадии доработки. Он будет рассмотрен парламентом страны в течение 1-2 недели.

По мнению Хяккянен, закон должен вступить в силу как можно скорее. Министр назвал этот документ "очень трудным".

Как пишет издание, этот документ также является посланием России.

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