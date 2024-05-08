На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра в Баку 18 мая состоится премьера спектакля "Ночь в спальне Екатерины" по пьесе Владимира Овсянникова, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Спектакль "Ночь в спальне Екатерины" повествует о девушке, попавшей в сложную ситуацию в связи с тяжелой болезнью отца и вынужденной искать выход при помощи способов, далеких от этических моралей. Даша под гнетом этих обстоятельств вынуждена соглашаться на различные непристойности, которые предлагает ей ее бывший одноклассник. Богатенький мажор Артём, в своем рвении отомстить Даше за некогда попранное самолюбие, извращается в желании унизить и уничтожить ее.

Больная, ущемленная фантазия Артёма, граничащая с безумием, позволяет ему ломать судьбы людей запросто, без сожалений, не задумываясь о последствиях. Кажется, что выхода нет, но, к счастью, как это часто случается в жизни, мир не без добрых людей, и порой судьба подбрасывает нам сюрпризы в, казалось бы, безвыходных ситуациях.

Режиссер-постановщик спектакля - Эмин Мирабдуллаев, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Азербайджана Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов.

В спектакле заняты - народная артистка Азербайджана Людмила Духовная, артисты театра Егяна Гусейнли, Ярослав Трифонов, Эльшад Муртузаев, Илькин Мехтиев, Руслан Павлов, Джохар Абдуллаев и Рашад Алияров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az

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