Сербия укрепит сотрудничество с Китаем в сфере обороны и безопасности

Сотрудничество Сербии и Китая в оборонном секторе и по вопросам безопасности достигло высокого уровня, Белград и дальше будет развивать отношения с Пекином в этом направлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление глава государства Александар Вучич сделал в ходе переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.

"Я хочу сказать, что у нас исключительное сотрудничество в сфере безопасности и обороны, за что я очень благодарен председателю [КНР] Си Цзиньпину. Сегодня Сербия является более безопасной и уверенной страной благодаря поддержке КНР. Мы продолжим это сотрудничество", - указал Вучич.

Сербский лидер также подчеркнул, что отношения двух стран выходят на более высокий уровень, чем стратегическое партнерство. По его словам, поддержка Пекина позволяет Белграду активно развиваться.

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