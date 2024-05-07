В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об обострении политической ситуации в Армении.

Day.Az представляет публикацию:

Похоже, что внутриполитическая ситуация в Армении все-таки начинает накаляться. До сих пор оппозиция, а особенно никак не дотопающий до Еревана священник Баграт Србазан, всячески обвиняли Никола Пашиняна в "сдаче территорий" и "предательстве национальных интересов" - а армянские власти в ответ никакой адресной критики не высказывали.

Но вот сегодня премьер-министр Армении не выдержал и раскрыл секрет Полишинеля, обвинив во всем происходящем Роберта Кочаряна. Пашинян заявил, что за Багратом и его шествием стоит католикос Гарегин Второй, и действует он в интересах Роберта Кочаряна.

"Католикос всех армян сегодня возглавляет политическое движение, а бенефициар движения - Роберт Кочарян", - подчеркнул Пашинян.

Он отметил, что цель этого движения - возвращение к власти "предшественников или их предшественников". Еще в 2021 году Кочарян представил сценарий смены власти с помощью церкви, добавил Воваевич.

Итак, во внутриармянской грызне наступает второй акт. Все и так понимали, что Баграт топает в Ереван не сам по себе, а имена его спонсоров и вдохновителей были понятны с самого начала. Но назвав эти имена, Пашинян демонстрирует противникам, что готов ввязаться в борьбу по-настоящему, и вроде как идти до конца.

Что ж, тем интереснее будет наблюдать за этим сюжетом. Главный потенциальный риск для Азербайджана в данной ситуации заключается в том, что у Пашиняна появляется возможность снова потянуть время и затягивать подписание мирного договора, ссылаясь на активность оппозиции. Но что-то подсказывает, что в этот раз Воваевич такими отмазками пользоваться уже не будет.