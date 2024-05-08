США приостановили передачу Израилю одного вида боеприпасов

США поставили на паузу передачу Израилю одной партии определенного вида боеприпасов, но пересматривают и другие военные поставки.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы поставили на паузу передачу одной партии краткосрочной помощи и пересматриваем другие [поставки]", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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