https://news.day.az/world/1658821.html США приостановили передачу Израилю одного вида боеприпасов
США приостановили передачу Израилю одного вида боеприпасов
США поставили на паузу передачу Израилю одной партии определенного вида боеприпасов, но пересматривают и другие военные поставки.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.
"Мы поставили на паузу передачу одной партии краткосрочной помощи и пересматриваем другие [поставки]", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
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