Прибыль китайских предприятий начала падать

По итогам марта прибыль индустриального сектора Китая упала на 3,5 процента в годовом выражении, хотя в феврале наблюдался рост на 10 процентов. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на данные Государственного статистического управления (ГСУ) пишет Telegram-канал MMI.

Прибыль государственных компаний снизилась на 2,6 процента против роста на 0,5 процента в январе и феврале, а в частном секторе рост с февральских 12,7 процента упал до 5,8 процента.

При этом наблюдается существенный разброс - если в производстве электрооборудования и связи зафиксирован рост на 82,5 процента (211 процентов в январе-феврале), то строительство упало на 54,2 процента (36,8 процента).

Ухудшение динамики происходит на фоне усилий китайских властей по сохранению импульса восстановления экономики. Этому препятствует спад на рынке недвижимости, стабильно слабый внутренний спрос и сохраняющиеся риски дефляции.

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