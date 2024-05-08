На Каспии нашли "корабль-призрак"

В Сети активно публикуют видео затонувшего на Каспии коробля. Пользователи прозвали его "Корабль-призрак" из-за внешнего вида. Как передает Day.Az, журналисты редакции Lada.kz попытались установить принадлежность корабля у ветеранов-моряков.

В социальных сетях публикуются видеозаписи, на которых запечатлено старое заброшенное судно, находящееся в море. На кадрах хорошо видно, как сильно корабль проржавел. Автор ролика говорит, что это знаменитый корабль времен Второй мировой войны, который теперь гниет и распадается на части.

- Теперь кто хозяин, бакланы. Лестница сгнила даже здесь. Номера у корабля нет. Запчасти моторов остались. Корабль весь клепанный, он сделан не как современные корабли, у него нет ни одного сварного шва, - говорит мужчина за кадром.

С автором видео журналистам поговорить не удалось. Но, ветераны-моряки подтвердили факт того, что в Каспийском море имеются старые затонувшие корабли. И предположили, что это один из них.

- Они находятся в северной части Каспийского моря. Они там находятся еще со времен Советского Союза. Военно-морской флот отрабатывал корабельные стрельбы. Эти корабли использовали как морскую мишень. Эти корабли 70-80 годов,- рассказали ветераны.

Слова ветеранов-моряков подтвердил и директор дайвинг-центра "SSI Актау" Олег Морозов. Он тоже рассказал, что на Каспии имеется кладбище кораблей.

- Там раньше был полигон при СССР. По списанным кораблям стреляли ракетами. Потом там браконьеры прятались от пограничников. У нас даже есть пароход затопленный, еще братьев Нобель, 1881 года постройки, - рассказал Олег Морозов.'

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