https://news.day.az/world/1658499.html Представители Израиля едут в Каир для переговоров с ХАМАС
Представители Израиля едут в Каир для переговоров с ХАМАС
Делегация правительства Израиля в ближайшие часы отправится в Каир для переговоров с ХАМАС.
Как сообщает Day.Az, об этом агентству Reuters заявил пожелавший остаться неизвестным источник в Кабинете министров.
Было заявлено, что главная цель - убедить ХАМАС в том, что требования о прекращении огня в секторе Газа должны быть пересмотрены.
По данным источника, в состав делегации входят также сотрудники разведслужб МОССАД и "Shin Bet".
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