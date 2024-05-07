Представители Израиля едут в Каир для переговоров с ХАМАС

Делегация правительства Израиля в ближайшие часы отправится в Каир для переговоров с ХАМАС.

Как сообщает Day.Az, об этом агентству Reuters заявил пожелавший остаться неизвестным источник в Кабинете министров.

Было заявлено, что главная цель - убедить ХАМАС в том, что требования о прекращении огня в секторе Газа должны быть пересмотрены.

По данным источника, в состав делегации входят также сотрудники разведслужб МОССАД и "Shin Bet".

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