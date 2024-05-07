Али Асадов посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Анкаре

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов и возглавляемая им делегация 7 мая посетили Парк Гейдара Алиева в Анкаре.

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Али Асадов возложил венок перед памятником общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

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