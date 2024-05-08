В Баку состоится концерт ансамбля Mystery Ensemble "Гарри Поттер при свечах"

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 10 мая в 20:00 состоится концерт ансамбля Mystery Ensemble "Гарри Поттер при свечах", сообщает Day.Az.

"В программе вечера прозвучит музыка из серии фильмов о Гарри Поттере. При мерцании множества горящих свечей слушатели концерта погрузятся в мир волшебных композиций из культового фэнтези по одноименным романам Джоан Роулинг. Публика отправится в захватывающее музыкальное путешествие в Хогвартс с любимыми героями. Мероприятие подарит уникальный опыт мультисенсорного восприятия живой музыки и максимально задействует слуховые и зрительные ощущения публики", - говорится в сообщении организаторов концерта.

Саундтреки к нескольким фильмам о Гарри Поттере написал всемирно известный композитор Джон Уильямс. В фильме много характерных лейтмотивов, большая часть которых повторилась во второй части "Гарри Поттер и тайная комната". Основная композиция "Тема Хедвига" присутствует во всех фильмах в измененном виде. Саундтрек был выпущен 30 октября 2001 года на компакт-диске. 14 декабря 2001 года саундтрек получил золотой статус в Канаде (50 000 копий), а в январе 2002 года - в Японии (100 000 копий).

Организаторы концерта - RED EVENTS & Distribution ltd.

Mystery Ensemble - уникальный коллектив, который исполняет самую актуальную музыку. Это живое звучание акустических струнных инструментов, уникальные аранжировки, виртуозные клавишные, а также артистизм и драйв от горящих своим делом профессионалов.

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