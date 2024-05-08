Президент Ильхам Алиев: Экспорт азербайджанского газа в Болгарию год от года растет

Экспорт азербайджанского газа в Болгарию год от года растет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Болгарии Руменом Радевым.

"В прошлом году на рынок Болгарии было транспортировано 1 млрд 250 млн кубометров азербайджанского газа. Для сравнения могу сказать, что в 2022 году эта цифра составляла всего 600 млн", - отметил глава государства.