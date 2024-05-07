Али Асадов ознакомился с ходом работ в "Азербайджанском квартале" в Кахраманмараше

Находящийся с официальным визитом в Турецкой Республике премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 7 мая ознакомился с ходом строительных работ, проводимых в "Азербайджанском квартале" в провинции Кахраманмараш.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете Министров.

В сообщении отмечается, что согласно поручению Президента Ильхама Алиева наша страна оказала поддержку строительству нового квартала в провинции Кахраманмараш, пострадавшей в результате разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года.

В соответствии с Межправительственным соглашением о сотрудничестве, подписанным 25 сентября 2023 года в Нахчыване, на реализацию проекта правительством Азербайджана были выделены средства на сумму 100 миллионов долларов США.

Председатель правления Государственного агентства жилищного строительства, выступающего исполнителем со стороны Азербайджана, Садиг Садыгов проинформировал премьер-министра Али Асадова о ходе строительных работ, осуществляемых в рамках проекта.

Премьер-министр дал соответствующие поручения в связи со своевременным выполнением на высоком уровне строительных работ.

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