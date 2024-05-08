https://news.day.az/society/1658648.html Важная новость для пенсионеров
Важная новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, осуществил выплату пенсий за май в городах Баку и Сумгайыт, а также в Абшеронском районе.
Об этом в среду Day.Az сообщили в Госфонде социальной защиты.
Было отмечено, что в ближайшие дни будут выплачены пенсии за май по другим регионам, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.
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