Евросоюз одобрил украинский план реформ в обмен на помощь в €50 млрд

Послы 27 стран ЕС предварительно одобрили план обязательств Украины по проведению реформ в обмен на получение экономической и бюджетной помощи от Евросоюза в €50 млрд до 2027 года. Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

15 апреля этот план был утвержден Еврокомиссией (ЕК), теперь он должен быть одобрен Советом ЕС на уровне министров.

ЕК обещала, что если Украина проведет все реформы по этому плану, то к 2040 году ее ВВП вырастет на 14,2%.

Платежи по программе в €50 млрд будут выдаваться Киеву поэтапно, по мере выполнения его обязательств. ЕК ранее сообщила, что "для защиты финансовых интересов Евросоюза" в мае будет "создана независимая группа аудиторов, которая будет помогать Еврокомиссии предотвращать любое нецелевое использование [украинцами] европейских фондов".

В реальности выплаты в рамках программы в €50 млрд ЕК уже начала - в настоящее время Украине переведено €6 млрд двумя траншами "в предварительном режиме", поскольку без этих средств Киев не способен поддерживать бюджет своей страны. Если Совет ЕС на министерском уровне утвердит данный план до конца мая, то ЕК намерена в этом месяцев перевести Украине еще €1,89 млрд.

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