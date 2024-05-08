В ХАМАС отвергли планы по установлению контроля над КПП "Рафах" третьей стороной

Палестинское радикальное движение ХАМАС отвергает любые планы по установлению контроля над КПП "Рафах", расположенным на границе сектора Газа и Египта, какой-либо третьей стороной. Об этом говорится в заявлении наблюдательного комитета национальных и исламских сил, опубликованном в официальном Telegram-канале движения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Отвергаем навязывание любой формы контроля какой-либо стороной на КПП "Рафах" и расцениваем это как оккупацию", - сказано в тексте. "Мы призываем Лигу арабских государств и все арабские и исламские страны, особенно братьев в Арабской Республике Египет, имеющих вес на международном и региональном уровнях, отвергнуть любые планы, которые затрагивают палестинско-египетский суверенитет на контрольно-пропускном пункте "Рафах", - подчеркнули в комитете.

Газета Haaretz сообщала со ссылкой на источники, что после операции контроль над КПП перейдет к частной американской компании.

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