ВС США сообщили о запуске хуситами трех БПЛА и ракеты

Йеменское движение хуситов "Ансар Аллах" запустило три беспилотника и одну противокорабельную баллистическую ракету в направлении Аденского залива.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник на своей странице в X (ранее Twitter) Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Между 23:02 и 23:48 по времени Саны (совпадает с московским - прим. ТАСС) 6 мая поддерживаемые Ираном хуситы запустили три беспилотные летательные системы в направлении Аденского залива с контролируемых хуситами территорий Йемена. Корабль коалиции успешно перехватил один БПЛА, силы CENTCOM успешно сбили второй, а третий упал в Аденском заливе", - говорится в заявлении.

Примерно в 05:02 7 мая хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету в направлении Аденского залива, утверждает CENTCOM. Ни БПЛА, ни ракета не нанесли урон военным кораблям коалиции и торговым судам в регионе.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" заявило, что его вооруженные формирования будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока военная операция в анклаве не будет прекращена. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

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