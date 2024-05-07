В комитете состоялась встреча с заслуженным артистом Эльвином Ходжой Ганиевым

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с заслуженным артистом Азербайджана, скрипачом Эльвином Ходжой Ганиевым, получающим в настоящее время образование в Германии, передает Day.Az.

Коснувшись деятельности комитета, осуществляемых в различных странах проектов в области пропаганды азербайджанской культуры и искусства, председатель отметил, что высоко оценивает деятельность заслуженного артиста Эльвина Ходжи Ганиева, поинтересовался его творческими планами. Он подчеркнул, что внимание и забота великого лидера Гейдара Алиева об азербайджанской культуре успешно продолжаются сегодня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Именно благодаря этому имя Эльвина Ходжи Ганиева в 2008 году Распоряжением Президента Азербайджанской Республики было включено в "Красную книгу" молодых талантов Азербайджана, он удостоен специальной ежемесячной стипендии, в 2016 году - Президентской премии для молодежи, а в 2017 году в возрасте 20 лет - звания заслуженного артиста Азербайджана.

По словам Эльвина Ходжи Ганиева, тот факт, что он является внуком народного артиста Азербайджана Сервера Ганиева, а также внимание Азербайджанского государства, Фонда Гейдара Алиева и лично Мехрибан ханым Алиевой стимулируют его, как гражданина и деятеля искусств Азербайджана, к более ответственному подходу к своему творчеству, более усердной работе для пропаганды нашей страны и культуры в мире.

В заключение гостю были вручены памятные подарки.

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