Премьер-министр Словакии посетил Шехидляр хиябаны

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Словакии Роберт Фицо 7 мая посетил Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, премьер-министр Роберт Фицо почтил память героических сынов и дочерей Родины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

В завершение гость полюбовался панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку. Ему была предоставлена информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.