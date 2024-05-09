Интервью посла Декотиньи как яркий образец фарисейства Франции

Автор: Байрам Эльшадов

Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи выдал еще одно интервью армянским СМИ. Оно стало ярким образцом фарисейства официального Парижа. Посол опять повторяет заученные фразы относительно некой "оккупации" армянской территории, хотя всем уже давно понятно, что без проведения делимитации и демаркации линии ныне условной границы, всяческие претензии на приграничные территории не приемлемы.

Что же касается утверждений французской стороны о неком "вмешательстве" Азербайджана во внутренние дела Франции в частности в Новой Каледонии, то прежде всего хотелось бы напомнить французскому послу в Армении о том, что это он постоянно вмешивается во внутренние дела Азербайджана ставя под сомнение принадлежность Карабахского региона и утверждая, что армянское население региона якобы было "насильственно изгнано". Это противоречит истине, так как покинувшие Карабах армяне выехали добровольно и без всякого принуждения приняв решение самостоятельно.

Кроме того это парламент Франции принимал резолюции о признании независимости несуществующего сепаратистского режима нарушая международные обязательства Франции, как члена ООН, ОБСЕ и СЕ вопреки решениям вышеуказанных международных организаций, в которых однозначно признавалась принадлежность этого региона Азербайджану, и за которые голосовала сама Франция.

До сих пор вопреки международному праву в парламенте Франции существует некая группа дружбы с исчезнувшим навсегда сепаратистским режимом. Кроме того Азербайджан всегда был привержен уважению международного права. Баку действует в рамках устава ООН и в контексте вопроса о независимости Новой Каледонии, и о возвращения острова Майотта Коморским островам.

Движение за независимость Новой Каледонии - социалистический фронт независимости канаков, имеет статус наблюдателя в Движении Неприсоединения, в котором Азербайджан председательствовал с 2019 по 2024 годы и в настоящее время является членом руководящей тройки, оказывая содействие этом легальному и зарегистрированному согласно французским законам политическому движению. Азербайджан не выходит за рамки своих обязательств в Движении Неприсоединения, в которое входят более 110 стран мира.

Что же касается проблемы острова Майотта, то по этому вопросу есть решения ГА ООН, ОИС и Движения Неприсоединения, которые однозначно требуют от Франции возвращения этого острова в состав независимых Коморских островов, рассматривая эту проблему как образец неоколониализма.

Так что господину послу давно стоило бы немного заняться своим образованием в области международных отношений прежде чем делать такие безответственные заявления, которые еще больше ухудшают отношения Франции с Азербайджаном.