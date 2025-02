Шахматисты с самыми большими призовыми по итогам 2024 года

В представлении широкой аудитории норвежец Магнус Карлсен остается лучшим шахматистом планеты, но чемпионом мира в 2024 году стал не он, и даже по сумме призовых, заработанных на турнирах, Карлсен остается только третьим.

В 2024 году в шахматах определился новый чемпион мира - им стал 18-летний индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу, который обыграл прошлогоднего чемпиона Дина Лижэня из Китая. Два участника матча за шахматную корону возглавили и рейтинг игроков, сумевших выиграть самые большие призовые в шахматном мире. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Forbes Sport вместе с медиа-проектом "Шахматы+" представляет гроссмейстеров, которые больше всех в мире заработали за шахматной доской

Гукеш Доммараджу - $1 568 894 (офлайн-турниры 100%/ онлайн-турниры 0%)

Возраст: 18 лет

Страна: Индия

Два главных турнира в жизни Гукеша стали главными источниками его заработка в этом году: турнир претендентов и матч на первенство мира принесли чемпиону мира почти полтора миллиона долларов. И ни цента онлайн-заработка - шахматисты даже шутили, что Chess.com готовит многомиллионный контракт, чтобы Гукеш играл на сайте в Титульных вторниках, но это так и осталось шуткой.

Дин Лижэнь - $1 183 617 (100%/0%)

Возраст: 32 года

Страна: Китай

Самый чилловый парень прошедшего года - второй, кто заработал больше миллиона: проигранный матч на первенство мира принес экс-чемпиону мира не только новый имидж, но и немало денег. И хоть Дин стал одним из главных разочарований года за доской, с точки зрения финансов у китайца все в порядке.

Магнус Карлсен - $771 268 (51%/49%)

Возраст: 34 года

Страна: Норвегия

Проект Freestyle Chess, чемпионат мира по блицу и Speed Chess Championship - скандалы, победы и деньги! Но самая большая сумма Карлсену досталась после победы в финале Champions Chess Tour. А ведь кто-то ещё покупал джинсы в магазине Take Take Take... Когда будет составлен рейтинг шахматистов с учетом всех доходов (в том числе и от рекламных контрактов), достижения Карлсена будут выглядеть еще внушительнее. Но Магнус, как и ожидалось, даже за доской выиграл немало.

Алиреза Фирузджа - $665 703 (68%/32%)

Возраст: 21 год

Страна: Франция

Француз в этом году выиграл серию турниров Grand Chess Tour и отлично проявил себя с компьютерной мышью в руках. Алиреза попадал в финал каждого онлайн-турнира, в котором участвовал, а помимо этого получил титул чемпиона мира по пуле.

Фабиано Каруана - $612 078 (95%/5%)

Возраст: 32 года

Страна: США

Чемпион США самые большие деньги за 2024 год заработал в соседней Канаде на Турнире претендентов, который закончился для него драматично - в последнем туре американец упустил шанс на первое место. Помимо этого, два серебра в мероприятиях Freestyle Chess и две победы на этапах Grand Chess Tour в Загребе и Бухаресте позволили Фабиано замкнуть первую пятерку нашего рейтинга.

Ян Непомнящий - $306 323 (48%/52%)

Возраст: 34 года

Страна: Россия

В 2024 году Ян стал чемпионом мира по блицу, серебряным призером Champions Chess Tour, бронзовым призером Турнира претендентов и чемпионата мира по рапиду. Благодаря этим достижениям Непомнящий за прошлый год получил свои самые большие деньги в карьере. Отметим, что Ян еще и один из немногих, кто заработал на онлайн-турнирах в 2024 году больше, чем за обычной доской.

Уэсли Со - $289 743 (78%/22%)

Возраст: 31 год

Страна: США

Немалую часть денег Уэсли заработал не покидая США: чемпионат, Кубок, чемпионаты мира по рапиду и блицу, онлайн-турниры, а также два этапа GCT принесли Уэсли больше половины дохода. Но и заграничные поездки в Европу и Индию тоже окупили себя.

Хикару Накамура - $278 814 (61%/39%)

Возраст: 37 лет

Страна: США

В случае Хикару основным источником заработка послужил Турнир претендентов, где Накамура финишировал вторым. Но больше всего удивляет цифра $34 350, полученная в онлайне на Титульных вторниках - это второй по величине источник дохода Накамуры! Чуть меньше американец заработал на турнире Norway Chess.

Максим Вашье-Лаграв - $271 455 (54%/46%)

Возраст: 34 года

Страна: Франция

Максим Вашье-Лаграв был хорош и за доской, и за компьютером. Главными источниками дохода француза явились две серии турниров - Grand Chess Tour и Champions Chess Tour.