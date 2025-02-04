Коррупция, связи с Варданяном и миллионы, ушедшие в никуда

Автор: Ибрагим Алиев

Ситуация, сложившаяся с USAID за последние несколько дней, вызвала резонанс не только в самих США, но и в Армении. Как известно, РА являлась одной из стран, активно принимающих помощь от американского Агентства, а его руководство, в частности, Саманта Пауэр, в отношении которой призывают начать расследование, было тесно связано с армянами и армянским лобби.

Вчера вечером стало известно, что госсекретарь США Марк Рубио заменит Саманту и будет исполнять ее обязанности. Очевидно, что администрация Трампа успешно ограничила ее паразитирующее влияние на USAID. Остается лишь ждать новых заявлений. Сама Пауэр, тем временем, погрузилась в глубокое молчание. Её профиль в соцсети Х, где ранее она выставляла публикации о своей деятельности, пустует. Не единого комментария. Саманта понимает - все, что будет ею сказано, будет использовано против нее в суде.

А использовать можно много чего. Во-первых, в Х, которая является главной платформой для политических дискуссий в США, можно найти сотни публикаций от рядовых и нерядовых граждан, где раскрываются ее темные делишки - от финансирования биологического оружия, терроризма, "цветных революций" до расточительства денег налогоплательщиков. Во-вторых, ее лоббистская деятельность в интересах третьих стран, в частности, Армении, о которой пока не говорят, но если ФБР начнет расследование, как ее призывают это сделать, все непременно всплывет.

Пауэр, будучи проармянским деятелем и близкой подругой Рубена Варданяна, давно занималась тем, что активно продвигала армянскую повестку и интересы. То есть уже понятно, что часть средств налогоплательщиков ушла в Армению (считай в пустоту) и поддержание мифов.

Отстраненная глава USAID пыталась сделать так называемый и вымышленный "геноцид армян" актуальной темой современности, выдвигая идейно-правовые основания за его признание. Армяне не остались в долгу и в 2018 году удостоили ее премии "Аврора" фонда, основанного Рубеном Варданяном, в адрес которого она постоянно говорила какие-то непонятные комплименты.

"Если бы Рубен Варданян отвечал за мир на Ближнем Востоке, не было бы войн".

Варданян был слишком щедр по отношению к Саманте, и она начала прислушиваться не к уму и разуму, а суммам на банковском счете. Надо было бороться за интересы США, но как показали события последних дней, этого не происходило.

Должность главы USAID давала широкие возможности, и Саманта максимально использовала эти возможности для поддержки Армении, которую пытались называть одним из "символов демократии". Например, в 2022 году было объявлено, что в рамках усилий по поддержке демократии будет создано "Демократическое партнерство" под эгидой USAID, основной задачей которого будет поддержка усилий правительств, приверженных делу демократических реформ, а также помочь здоровью, энергетике и бизнесу. Другая программа агентства People-Driven должна была поддерживать массовые движения, возглавляемые женщинами и молодежными лидерами, которые стремятся добиться позитивных изменений. Есть подозрения, что значительная часть из более чем 421 миллиона долларов, выделенных на программу, была отдана Армении.

Программы, на которые выделялись огромные средства, по сути, стали прикрытием для финансирования армянских организаций. Эти структуры занимались не столько реформами, сколько поддержанием армянской мифологии, включая пропаганду так называемого "геноцида армян" и попытки закрепить Армению в образе "жертвы". Таким образом, американские налогоплательщики невольно стали спонсорами армянского политического проекта, навязанного Самантой Пауэр.

Барак Обама называл ее "одним из наших величайших умов в международной политике" и говорил, что "она показала, что мировое сообщество несет моральную ответственность и глубоко заинтересовано в разрешении кризисов и защите человеческого достоинства". Это были громкие и пафосные слова, но пока Трамп душит USAID, Обама молчит в тряпочку. Видимо, понимает, что нет смысла защищать Пауэр.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт вчера вечером предоставила список абсурдных затрат Агентства под руководством Саманты.

Среди них:

1,5 миллиона долларов было потрачено на разнообразие, равенство и инклюзивность (DEI) в рабочих местах в Сербии

70 тысяч долларов на DEI мюзикл в Ирландии

47 тысяч долларов на оперу с участием трансгендеров в Колумбии

32 тысячи на создание и распространение в Перу комиксов с участием трансгендеров

Отвечая на вопросы журналистов, Левитт также добавила:

"Не знаю, как вы, но как налогоплательщик, я не хочу, чтобы мои деньги шли на это дерьмо. И я уверена, что такого же мнения придерживаются и другие американцы".

С каждым днем становится все очевиднее, что Пауэр использовала USAID для реализации личной идеологии и амбиций. Она была активисткой, а не госслужащим. Вместо того, чтобы помогать странам, действительно нуждающимся в поддержке, она направляла миллионы на продвижение ненужных нарративов, в том числе и армянские, игнорируя реальные гуманитарные кризисы.

Смена руководства USAID и отстранение Пауэр - логичный финал этой истории. Администрация Трампа методично уничтожает все паразитирующие структуры, которые годами выкачивали государственные деньги на сомнительные инициативы. Теперь она оказалась в одиночестве перед лицом неминуемого расследования.

Ее молчание говорит громче любых слов. Ни единого комментария, ни попытки оправдаться - только тишина, которая предвещает скорое разоблачение. История знает множество примеров, когда те, кто злоупотреблял властью, в конечном итоге теряли все. Саманта - не исключение. Ее эра закончилась, и теперь ей остается лишь наблюдать за тем, как рушится ее тщательно выстроенная карьера. Имя Пауэр всегда будет ассоциироваться не с гуманитарной помощью, а с коррупцией, махинациями и провалом.