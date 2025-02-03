Американцы потребовали привлечь Саманту Пауэр к ответственности

Как сообщалось ранее, глава Агентства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск заявил о начале процесса ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID). На этом фоне пользователи соцсети Х обратили внимание на то, что в профиле главы USAID Саманты Пауэр за последние трое суток не появилось ни одного сообщения или комментария о происходящем.

Как передает Day.Az, налогоплательщики, деньги которых тратились агентством не по назначению, требуют привлечь Пауэр к ответственности.

"В отношении нее необходимо начать расследование", - пишет пользователь prime1security, являющийся ветераном и бывшим военнослужащим десантных войск.

Американцы отмечают, что зная идеологию, которой придерживалась глава USAID, она никогда не должна была иметь возможность распоряжаться средствами, полученными от налогоплательщиков. Над Агентством не было никакого надзора, что является безответственностью правительства, которая привела к коррупции. Среди возмущенных есть и призывающие ФБР провести обыск в ее доме.

По их мнению, Трамп скоро возьмется за Саманту Пауэр:

Уголовная ответственность для Саматы Пауэр и всех других лиц, причастных к USAID!

Саманта Пауэр никогда больше не должна занимать пост в правительстве США.

Ранее Илон Маск заявил, что USAID финансировало разработку COVID-19.