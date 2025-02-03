Маск объявил о ликвидации USAID

Глава Агентства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск заявил о начале процесса ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID).

Как сообщает Day.Az, об этом Маск заявил во время прямого эфира в принадлежащей ему социальной сети X.

"Мы находимся в процессе ликвидации USAID", - отметил он.

По словам Маска, USAID не будет восстановлен.

"Это не червивое яблоко, это просто куча червей... Яблок нет, поэтому от всего нужно избавиться", - добавил он.

Ранее Маск обвинил USAID в финансировании разработки биологического оружия.