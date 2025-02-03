https://news.day.az/world/1727349.html Маск объявил о ликвидации USAID Глава Агентства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск заявил о начале процесса ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID). Как сообщает Day.Az, об этом Маск заявил во время прямого эфира в принадлежащей ему социальной сети X. "Мы находимся в процессе ликвидации USAID", - отметил он.
Маск объявил о ликвидации USAID
Глава Агентства по повышению эффективности американского правительства (DOGE) Илон Маск заявил о начале процесса ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID).
Как сообщает Day.Az, об этом Маск заявил во время прямого эфира в принадлежащей ему социальной сети X.
"Мы находимся в процессе ликвидации USAID", - отметил он.
По словам Маска, USAID не будет восстановлен.
"Это не червивое яблоко, это просто куча червей... Яблок нет, поэтому от всего нужно избавиться", - добавил он.
Ранее Маск обвинил USAID в финансировании разработки биологического оружия.
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