Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network.

Специально для Day.Az

Вашингтон охвачен бурей. На этот раз в эпицентре не дипломатический скандал и не кризис международных отношений, а давно назревавший внутренний взрыв: Дональд Трамп, вступивший во второй президентский срок, развязал беспощадную кампанию против того, что многие привыкли называть "гуманитарной помощью", но что на самом деле давно стало орудием политического контроля и скрытой агрессии - против USAID. Настал момент, когда изящная маска "благотворительности" сорвана, обнажив уродливую суть американской внешней политики.

Пока политический истеблишмент Вашингтона задыхается от возмущения, администрация Дональда Трампа методично и безжалостно срывает маски с тех, кто годами прятался за фасадом "гуманитарной помощи". USAID - это не благотворительная организация. Это геополитическое оружие, нацеленное на подчинение и контроль. И сегодня это оружие разоружают.

"USAID управляют радикальные безумцы. И мы их убираем", - коротко и безапелляционно заявил Трамп в эфире Fox News. Не дипломатический витиеватый язык, не политкорректные реверансы - жестко, прямо, в стиле лидера, который не боится называть вещи своими именами. Его поддержал Илон Маск, теперь уже глава Департамента по повышению эффективности государственного управления (DOGE), назвав USAID "гнездом марксистов" и "преступной организацией", замешанной в финансировании разработки биологического оружия, включая COVID-19.

Это не просто громкие заявления - это начало идеологической чистки, давно ожидаемой теми, кто устал наблюдать, как под прикрытием "демократического строительства" разрушаются целые государства.

Трамп не ограничился словами. 20 января он подписал указ о 90-дневной заморозке финансирования гуманитарных программ. Это стало холодным душем для всего международного сообщества, привыкшего к щедрости "доброго дяди Сэма" - щедрости, за которой всегда следовали жесткие политические условия и скрытые операции.

Но за фасадом "ревизии эффективности расходов" скрывается нечто большее. Начались массовые увольнения, закрытие ключевых программ, подавление внутреннего сопротивления. Руководитель отдела по трудовым отношениям USAID Николас Готтлиб попытался восстать против незаконных увольнений и мгновенно оказался в административном отпуске. За ним последовали и другие "бунтари" из верхушки агентства. Но DOGE, ведомство Маска, методично и беспощадно расчищает территорию.

Мировая истеблишментская элита встретила решения Трампа с возмущением. ЕС, ООН и прочие "гуманитарные гиганты" спешат осудить действия Белого дома, словно забыв, что именно эти структуры десятилетиями служили прикрытием для неоколониальных амбиций. Очень примечательно, что глава пресс-службы МИД России Мария Захарова не удержалась от иронии, предложив переименовать USAID в "Агентство помощи самим себе". И да, в этом сарказме - горькая правда.

Но Трамп - не из тех, кого можно сломать дипломатическими нотациями. Государственный секретарь Марко Рубио четко дал понять: США больше не будут "слепо раздавать деньги" без ощутимой выгоды для американцев. Исключения сделали лишь для Израиля и Египта - там, где действительно игра идет на стратегически важных полях.

Ключевая фигура этой масштабной операции - Илон Маск. Его влияние на администрацию Трампа давно вышло за рамки роли советника. Он - не просто предприниматель-новатор. Он стал политическим архитектором новой Америки. Возглавив Департамент по повышению эффективности государственного управления (DOGE), Маск получил беспрецедентные полномочия, включая доступ к федеральной платежной системе. Это значит, что он теперь контролирует не просто технологические проекты, а сам финансовый кровоток американской государственной машины.

Закрытие доступа к базам данных с личной информацией государственных служащих, инициированное командой Маска, вызвало панику среди чиновников. Но этот страх - лишь отражение глубокой, мерзостной гнили, которая пустила корни в структуре американской бюрократии. Маск не просто чистит аппарат - он вскрывает гнойники, которые слишком долго прятали под слоем фальшивой демократии.

Но настоящая сенсация - не в реформах. Настоящий скандал - в том, что вскрыли эти реформы. В центре внимания - тесные связи между Агентством США по международному развитию (USAID) и Армянским национальным комитетом Америки (ANCA). Эта организация давно зарекомендовала себя как один из самых агрессивных лоббистских механизмов на Капитолийском холме, продвигая интересы Армении под прикрытием "борьбы за права человека".

На момент публикации USAID возглавляет двурушная, весьма далекая от понятий чести, достоинства, да и интеллекта вкупе, Саманта Пауэр - дипломат с выхолощенным резюме и безнадежно запятнанной репутацией. Дама с пониженной социальной ответственностью Пауэр известна своей открытой поддержкой армянской диаспоры, начиная с 2015 года, когда она еще занимала пост постпреда США при ООН. Её публичные заявления в поддержку признания событий 1915 года "геноцидом" были не просто актом дипломатической позиции - это был прямой сигнал армянскому лобби о своей лояльности.

Напомню, что именно после назначения Пауэр на пост главы USAID финансирование Армении выросло аж на 40%. Более $250 миллионов были направлены на так называемое "укрепление демократии", что на практике означает поддержку структур, связанных с армянской диаспорой. CivilNet - лишь один из примеров. Эта организация, тесно связанная с армянскими политическими элитами, получила более $5 миллионов только в 2022 году.

И это не просто совпадение. В 2020 году Пауэр участвовала в закрытых встречах с армянскими диаспоральными структурами в Калифорнии. Вопросы, которые обсуждались, касались не только гуманитарной помощи, но и стратегического влияния в регионе Южного Кавказа. Эти встречи не афишировались. Они были частью теневой дипломатии, где решения принимаются не в Белом доме, а в кулуарах лоббистских офисов.

В эпоху, когда слова о "демократии" и "гуманитарной помощи" давно превратились в удобные ширмы для прикрытия глобальных манипуляций, администрация Дональда Трампа взяла на себя, пожалуй, самую непопулярную - но честную - миссию: сорвать маски с тех, кто годами использовал американские ресурсы для укрепления личной власти и влияния. Под прицелом - Агентство США по международному развитию (USAID), которое оказалось не просто бюрократической структурой, а настоящей финансово-политической империей, охваченной сетью лоббистов, этнических диаспор и одиозных олигархов. Одним из них стал Рубен Варданян - олицетворение той самой коррупционной гидры, которую USAID якобы призвано уничтожать.

Невозможно говорить о влиянии армянской диаспоры в США, не упомянув Рубена Варданяна - миллиардера с амбициями транснационального масштаба. Варданян - не просто бизнесмен. Он - архитектор теневых финансовых схем, связывающих армянские политические круги с западными структурами влияния. Его связи с USAID тщательно замаскированы, но Маск и его команда уже начинают разбирать этот клубок, нить за нитью.

Влияние Варданяна простирается далеко за пределы Армении. Его фонды и благотворительные организации стали прикрытием для финансовых потоков, которые использовались для лоббирования интересов на международной арене, включая США и Европу. Вопрос: почему государственные деньги американских налогоплательщиков идут на финансирование программ, которые косвенно укрепляют позиции частных лиц с сомнительными целями?

Рубен Варданян - это не просто армянский бизнесмен. Это человек, имя которого стало синонимом финансовых махинаций и теневых схем. Его прошлое связано с "Тройка Диалог" - инвестиционным банком, чье имя всплыло в ряде международных расследований по отмыванию денег. Через этот банк, как выяснили журналисты OCCRP, прокручивались миллиарды долларов, "вычищенных" из экономик постсоветских стран и спрятанных на офшорах. Ирония в том, что человек с таким "послужным списком" оказался не в тюрьме, а в числе тех, кто получает щедрое финансирование от USAID под предлогом "развития гражданского общества".

В публичных отчетах USAID продолжает петь старую песню о "поддержке демократии", но реальность куда прозаичнее. С 2021 по 2024 годы агентство выделило Армении более 30 миллионов долларов, из которых значительная часть ушла в карманы организаций, аффилированных с Варданяном. Это не случайность и не ошибка. Это - система.

Программа "Strengthening Civil Society in Armenia" - классический пример. На первый взгляд - благородная инициатива по развитию НПО. На деле - канал для легализации влияния олигархических структур. Почти 4 миллиона долларов были направлены на проекты, где Варданян имел прямое или опосредованное влияние. Более того, деньги текли не только в Армению, но и обратно в США, финансируя диаспоральные организации, которые затем лоббировали интересы Еревана на Капитолийском холме.

Особую роль в этой истории, опять же, играет та самая Саманта Пауэр, нынешний глава - надеюсь, что весьма временно - USAID. Её политическая карьера изобилует примерами "борьбы за права человека", но за фасадом благородных лозунгов - тревожные факты. В 2022 году она провела серию закрытых встреч с представителями армянской диаспоры в США. Среди участников - лица, тесно связанные с фондами Варданяна. Разговоры велись не о борьбе с коррупцией, а о перераспределении финансовых потоков.

В отчетах инициативы "Open Government Partnership" зафиксированы факты прямой поддержки проектов, связанных с Варданяном. Вопрос - как так вышло, что чиновник высшего уровня, декларируя борьбу за прозрачность, фактически становится частью коррупционной сети?

Армянская диаспора в США - одна из самых организованных и влиятельных этнических групп. И дело не только в культурных и исторических связях. Речь о деньгах и власти. Только за последние пять лет армянские организации получили более 50 миллионов долларов от фондов, связанных с USAID. Часть этих средств оказалась в руках структур, прямо аффилированных с Варданяном, таких как IDeA Foundation.

Это не просто поддержка "культурных инициатив". Это - стратегический лоббизм, цель которого - влияние на внешнюю политику США в регионе Южного Кавказа. И, что особенно тревожно, этот лоббизм финансируется за счет американских налогоплательщиков.

Решительность администрации Трампа не просто вызвала истерику в либеральных кругах - она вскрыла язву. USAID, которое долгие годы позиционировалось как благородный инструмент помощи, оказалось гнездом коррупции, этнического лоббизма и политического шантажа. Закрытие программ в Украине, сокращение помощи на Южном Кавказе, ревизия всех проектов в Восточной Европе - это не акт изоляционизма. Это акт очищения.

Система, построенная на иллюзии "гуманитарных ценностей", трещит по швам. И если раньше критика USAID была делом смелых журналистов и одиночных аналитиков, сегодня это - государственная политика. Политика, в основе которой не лицемерие, а прагматизм. Не наивный идеализм, а холодный расчет.

Вот почему действия администрации Трампа выглядят не как политический жест, а как акт национальной самообороны. Планы по передаче USAID под прямой контроль Госдепартамента - это удар по самой сути системы, где "независимые" агентства стали рассадником коррупции и лоббистских интересов. Трамп, как и Илон Маск, который возглавил DOGE, ясно дает понять: больше не будет "священных коров".

Конечно, либеральные медиа уже завыли о "дестабилизации" и "угрозе демократии". Но кого это волнует, когда на кону стоит суверенитет самой Америки, её ресурсы и будущее?

Мир меняется на наших глазах. Иллюзии о "гуманитарной миссии" USAID рассыпаются под ударами фактов и расследований. Рубен Варданян и его армянская сеть влияния - лишь верхушка айсберга. Настоящая проблема - это система, которая десятилетиями позволяла таким, как он, обогащаться за счет международных грантов и дипломатических игр.

Администрация Трампа начала процесс, который уже не остановить. И пусть критиканы и диванные эксперты, а также продажные холуи от медиа и политики захлебываются от возмущения - правда всегда громче лжи. А правда в том, что эпоха фальшивой гуманитарной помощи заканчивается. Начинается эпоха ответственности. И USAID придется ответить.

Мы присутствуем при историческом моменте. США больше не будут кормить паразитов под видом "союзников". Больше не будут спонсировать лоббистские структуры, которые манипулируют политиками в угоду своим национальным интересам. Эпоха двойных стандартов уходит в прошлое.

И да, именно Дональд Трамп и Илон Маск стали теми, кто рискнул пойти против этой системы. Они не боятся врагов. Они разоблачают их. И этим они переписывают правила игры, которые слишком долго диктовались из темных кабинетов, где демократия была всего лишь словом для прикрытия настоящих планов.

Так что же мы видим? Администрация Трампа начала то, чего боялись все "профессиональные гуманитарии": разоблачение глобальной сети влияния под видом "помощи". USAID - это не про добрые дела. Это про контроль, манипуляции и скрытую экспансию. И Трамп, подобно хирургу с острым скальпелем, разрезает гнойник, открывая миру правду.

Эта политика не про "изоляционизм". Это вызов всей лицемерной системе, построенной на двойных стандартах и эксплуатации. И пусть либеральные СМИ захлебываются в истерике - здравый смысл уже победил.