https://news.day.az/society/1727613.html В Лачине перевернулся грузовик: водитель погиб на месте В Лачинском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", авария случилась вчера около 21:00 в селе Пирджаан. Грузовой автомобиль марки "Howo", которым управлял Аслан Нагызаде (1977 г.р.), потерял управление и перевернулся. В результате водитель скончался на месте от полученных травм.
В Лачине перевернулся грузовик: водитель погиб на месте
В Лачинском районе произошло смертельное ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", авария случилась вчера около 21:00 в селе Пирджаан.
Грузовой автомобиль марки "Howo", которым управлял Аслан Нагызаде (1977 г.р.), потерял управление и перевернулся. В результате водитель скончался на месте от полученных травм.
По факту в Лачинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК Азербайджана. Ведется следствие.
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