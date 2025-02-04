В Лачинском районе произошло смертельное ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", авария случилась вчера около 21:00 в селе Пирджаан.

Грузовой автомобиль марки "Howo", которым управлял Аслан Нагызаде (1977 г.р.), потерял управление и перевернулся. В результате водитель скончался на месте от полученных травм.

По факту в Лачинском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 УК Азербайджана. Ведется следствие.