Азербайджан в Топ-4 Мирового тура

Азербайджан в новом зачете Мирового тура дзюдо начал сезон с четвертого места.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в сводном рейтинге приводятся результаты команд, показанные в течении года на турнирах "Большого шлема" и Гран-При и других статусных соревнованиях, входящих в Тур.

По результатам первого из них - "Большого шлема" в Париже - наши дзюдоисты выиграли три награды. Победу одержал Руслан Пашаев (66 кг), бронза на счету Рашида Мамедалиева и Омара Раджабли (81 кг).