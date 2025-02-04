Расширен состав правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, состав правления Агентства увеличен с трех до четырех человек, в том числе количество заместителей председателя правления - с двух до трех.