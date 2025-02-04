https://news.day.az/officialchronicle/1727761.html Расширен состав правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана - УКАЗ Расширен состав правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Расширен состав правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана - УКАЗ
Расширен состав правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Согласно указу, состав правления Агентства увеличен с трех до четырех человек, в том числе количество заместителей председателя правления - с двух до трех.
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