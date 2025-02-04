https://news.day.az/politics/1727780.html В Азербайджанской армии дали старт новому учебному периоду - ВИДЕО В соответствии с планом подготовки на 2025 год, в азербайджанской армии проведены мероприятия в связи с началом нового учебного периода. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны.
В Азербайджанской армии дали старт новому учебному периоду - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки на 2025 год, в азербайджанской армии проведены мероприятия в связи с началом нового учебного периода.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве обороны.
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