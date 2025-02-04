Новаторская работа Лютфи Заде привела к важным достижениям в области ИИ

Сегодня, 4 февраля 2025 года, исполняется 104 года со дня рождения азербайджанского ученого Лютфи Заде, создателя теории нечеткой логики. Его новаторская работа привела к важным достижениям в таких областях, как искусственный интеллект и системы управления.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО.

"Наследие Заде воплощает идеалы ЮНЕСКО, способствуя научному прогрессу и межкультурному сотрудничеству, а также подчеркивает значительный вклад Азербайджана в мировые знания", - отмечается также в публикации.

Лютфи Заде (Лютфали Рагим оглу Алескерзаде) - одна из выдающихся личностей, своими фундаментальными теориями открывшая путь серьезным изменениям в истории науки. Теория нечёткой логики, выдвинутая ученым в результате его последовательных исследований, оставила глубокий след в развитии различных областей науки на современном этапе и создала новые методы подхода. Эта теория оказала сильное влияние на высокие интеллектуальные технологии, сыграла важную роль в формировании современных основ управления и информационно-коммуникационных систем.

Лютфи Заде - один из тех ученых, на чьи труды больше всего ссылаются в мировом масштабе. Созданные им научные школы и лаборатории уже более полувека осуществляют успешную деятельность в ряде стран. Лютфи Заде, который гордо называл себя азербайджанцем и чье сердце всегда билось в унисон с Родиной, за неоценимые заслуги в развитии науки и технологий, а также налаживание межкультурного диалога был удостоен одной из высших наград Азербайджана - ордена "Достлуг".

Мировой науке известно шесть фундаментальных научных теорий Лютфи Заде. В 1973 году предложил теорию нечёткой логики (англ. fuzzy logic), позднее - теорию мягких вычислений (англ. soft computing), а также - теорию вербальных вычислений и представлений (англ. computing with words and perceptions).

Открытия сыграли важнейшую роль во всех направлениях науки и техники и положили начало новому направлению в науке и в философских взглядах человека.

Его работа по нечётким множествам вызвала большой резонанс, положив начало новому направлению в науке. В числе применения основных компонентов системы важную роль играют экономика, менеджмент, поиск информации, искусственный интеллект, лингвистика, медицина, биология и другие области. Его революционная теория нечёткой логики широко применяется в производстве фото- и видеокамер, стиральных машин, пылесосов, управлении транспортными средствами, промышленными процессами такими мировыми гигантами, как компании General Motors, General Eleсtriс, Motorola, Kodak, Mitsubishi, Toshiba, Sony, Nissan, Panasonic, Honda. А в Дании производятся цементные и доменные печи, работающие на основе нечёткой логики. Кроме того fuzzy logic, как называют теорию Лютфи Заде в научных кругах, используют в создании атомных энергоблоков, сложных технологических процессах.

Масштаб применения идей Лютфи Заде колоссален. Именно благодаря его теории фирмы "Хитачи" или "Шарп" обеспечивают уровень колебаний температуры в кондиционерах, а в микроволновых печах этих фирм применение нечётких множеств обеспечивает правильную стратегию приготовления пищи. Сталкиваетесь ли вы с копировальной машиной "Канон", сушилкой или посудомоечной машиной "Мацусита", стиральными машинами "Дэу" или "Самсунг", с телевизорами или компьютерами "Сони" - всей этой технике в определённой степени дала жизнь теория нечётких множеств Лютфи-заде.

Fuzzy logic активно применяется в политике и в экономике. Применяя теорию нечёткой устойчивости в нефтепереработке, других экономических и технических системах, можно спрогнозировать даже цены на нефть на мировом рынке. Сегодня в разных странах мира выпускается около 25 научных журналов, связанных с теорией нечёткой логики Лютфи Заде. Каждый год в журналах публикуются тысячи статей по нечёткой логике. В последние годы в США, Японии, Европе было внедрено в производство более 1300 патентов, основанных на применении нечёткой логики. В Англии, Германии, Японии и во многих других странах мира функционируют созданные Лютфи Заде научные школы и лаборатории.

Профессор Лютфи Заде был удостоен звания почётного доктора престижных университетов 25 стран мира, множества медалей международных организаций, был членом многих национальных академий наук.

Лютфи Заде входил в когорту весьма немногочисленных ученых-первооткрывателей, которые генерировали оригинальные научные идеи и формировали новые научные направления. Почти каждая его публикация становилась событием в научном мире. Основная идея Лютфи Заде состояла в том, что реальные человеческие рассуждения, опирающиеся на естественный язык, не могут быть описаны в рамках традиционных математических формализмов. Введение нечётких множеств - классов с неточно определенными границами, описываемых функциями принадлежности (обобщающих характеристические функции обычных множеств) - обеспечило основу для развития более гибкого подхода к анализу рассуждений и моделированию сложных гуманистических систем, поведение которых описывается скорее лингвистическими, чем числовыми переменными. Толчком к этому открытию послужило осознание разрыва между точностью математики и неточностью реального мира. Лютфи Заде доказал, что в отличие от математики, где предполагается, что классы имеют чёткие границы, человек безграничен в своих чувствах и восприятии мира. Это понимание позволило ему создать математику безграничности и многообразия.

Лютфи Заде родился 4 февраля 1921 года в пригороде Баку поселке Новханы в семье журналиста Рагима Алескерзаде и врача Фани Кориман. Он - выпускник электротехнического факультета Тегеранского университета, Массачусетского технологического института (диплом магистра по специальности инженера-электрика) и аспирантуры Колумбийского университета. С 1959 года работал в Калифорнийском университете (Беркли). В 26 лет уже был профессором университета, где преподавал. В 42 года возглавлял кафедру "Электрическая инженерия и компьютерные науки". Позже здесь был создан институт Лютфи Заде по информационным технологиям. В 1965 и 2008 годах посещал Баку. Был женат на Фане Занд (в замужестве Фэй Заде, 1920-2017). Сын Норман Заде стал специалистом в области теоретической информатики, профессиональным игроком в покер. Он автор пособия по игре в покер, основатель и редактор журнала "Perfect 10". 71-летний Норман Заде живет в США. Дочь Стелла Заде (27 июля 1947, Нью-Йорк) продолжила дело дедушки и стала журналисткой. Её мужем был адвокат и известный писатель Дэвид Л. Герш. К сожалению, она скончалась 7 июня 2006 года в Санта-Барбаре (Калифорния). Лютфи Заде скончался в возрасте 96 лет, 6 сентября 2017 года в Беркли (Калифорния, США). По завещанию похоронен в Баку. На Аллее почетного захоронения установлен памятник на его могиле.