Опубликован предварительный отчет по расследованию авиакатастрофы самолета AZAL

Опубликован предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Как сообщает Day.Az, соотвествующий отчет обнародован Министерством транспорта Казахстана.

Новость обновляется.