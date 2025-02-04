https://news.day.az/politics/1727812.html Опубликован предварительный отчет по расследованию авиакатастрофы самолета AZAL Опубликован предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Как сообщает Day.Az, соотвествующий отчет обнародован Министерством транспорта Казахстана. Новость обновляется.
Опубликован предварительный отчет по расследованию авиакатастрофы самолета AZAL
Опубликован предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines.
Как сообщает Day.Az, соотвествующий отчет обнародован Министерством транспорта Казахстана.
Новость обновляется.
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