Автор: Мехти Ахмедзаде

Когда приходится оправдывать очевидное, армяне считают, что лучшее средство - это громкие заявления и поиск союзников в удобных медиа. Так сын Рубена Варданяна Давид дал во Франции интервью армянской радиостанции AYPFM, чтобы обвинить Азербайджан во всех смертных грехах. Формулу он выбрал простую: чем больше слов "пытки", "угрозы" и "несправедливость", тем выше шансы пробудить жалость у европейской аудитории, которая так любит героические истории про "борцов за свободу".

Ну, а где еще оправдывать миллиардера, который десятилетиями финансировал сепаратистский режим, если не во Франции - стране, которая давно превратила антиазербайджанскую риторику в свое любимое политическое развлечение?

Варданяна-старшего там представляют "борцом-узником", а не тем, кто финансировал преступный режим. У европейских либералов есть слабость к таким персонажам: если человек говорит, что он "страдает" от рук "авторитарного режима", значит, он автоматически становится правым.

И забывают они важную деталь: этот самый "мученик" еще совсем недавно занимался отмыванием денег и поддерживал сепаратистский режим в Карабахе. Но кто во Франции будет обращать внимание на такие детали?

Сын Варданяна явно знает, куда обращаться за поддержкой. Французские СМИ уже давно превратились в пропагандистскую площадку для армянских националистов, а официальные лица этой страны делают все возможное, чтобы очернить Азербайджан.

Франция отчаянно цепляется за Армению, как за последнего "союзника" на Кавказе. Смешно, что сын Варданяна обвиняет Азербайджан в некой "закрытости суда", в то время как судебные процессы во Франции то и дело проходят за закрытыми дверями, когда это нужно элитам.

Суды в Азербайджане проходят совершенно открыто и это доказывалось не раз - с участием адвокатов, переводчиков и представителей общественности. Однако западные СМИ предпочитают игнорировать этот факт, продолжая транслировать однобокую позицию, выгодную Армении.

Попытки Давида Варданяна представить своего отца жертвой - это не что иное, как провальная PR-кампания. Никакие громкие заявления не отменят того факта, что Рубен Варданян - преступник, который ответит перед судом за свои действия. И сколько бы Армения и Франция ни пытались вмешаться, закон и справедливость останутся на стороне Азербайджана.