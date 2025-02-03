Как "просрочка" оказывается на полках некоторых магазинов?

Яркие ценники с заманчивыми скидками всегда привлекают покупателей, стремящихся сэкономить. Однако за привлекательной стоимостью иногда скрывается неприятный сюрприз - товары с истекшим сроком годности, передает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər.

Опросы показывают, что многие потребители регулярно сталкиваются с подобными случаями в магазинах.

Председатель Союза свободных потребителей Азербайджана Эйюб Гусейнов подтверждает: жалобы на продажу просроченной продукции поступают постоянно.

"Если в магазине обнаружится товар с истекшим сроком годности, владельцу торговой точки грозит штраф не менее 1 500 манатов. По нашим данным, такие товары обычно собираются, возвращаются дистрибьютору, а затем передаются производителю. Однако в ряде случаев производитель просто меняет упаковку и снова отправляет их в продажу. Этот замкнутый круг необходимо разорвать. Ежедневно десятки тонн просроченной продукции должны утилизироваться, но, к сожалению, это не всегда происходит", - отметил он.

Эксперт в области питания Сеймур Гафаров подчеркивает, что во многих странах товары, чей срок годности истекает менее чем через 14 дней, заранее снимаются с продажи. Он считает, что крупные торговые сети и склады должны проводить внутренний контроль, чтобы не допускать появления просроченной продукции на полках.

"Этот вопрос в нашей стране регулируется статьей 17.2 Закона "О безопасности пищевых продуктов". В документе указано, что потребитель должен получать полную информацию о наименовании товара, его составе, пищевой ценности, условиях хранения, сроке годности, возможных аллергенах и данных о производителе", - пояснил эксперт.

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