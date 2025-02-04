https://news.day.az/sport/1727618.html Абдулазимова - на пути к финалу Кубка Венгрии Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова сделала шаг к выходу в финал Кубка Венгрии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первом полуфинальном матче "Вашаш", капитаном которого она является, переиграл на выезде "Фатум" со счетом 3:1. Айшан набрала 10 очков.
Абдулазимова - на пути к финалу Кубка Венгрии
Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова сделала шаг к выходу в финал Кубка Венгрии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первом полуфинальном матче "Вашаш", капитаном которого она является, переиграл на выезде "Фатум" со счетом 3:1. Айшан набрала 10 очков.
Таким образом, команда по-прежнему борется и за победу в чемпионате, и за Кубок страны, а также продолжает выступление в Кубке ЕКВ.
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