Абдулазимова - на пути к финалу Кубка Венгрии

Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова сделала шаг к выходу в финал Кубка Венгрии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первом полуфинальном матче "Вашаш", капитаном которого она является, переиграл на выезде "Фатум" со счетом 3:1. Айшан набрала 10 очков.

Таким образом, команда по-прежнему борется и за победу в чемпионате, и за Кубок страны, а также продолжает выступление в Кубке ЕКВ.