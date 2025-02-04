Бесславный конец USAID

Автор: Лейла Таривердиева

В интервью гендиректору "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в декабре прошлого года Президент Ильхам Алиев коснулся темы внешнего финансирования неправительственных организаций и средств массовой информации. Говоря о деятельности USAID, он заметил, что Дональд Трамп может запретить Агентство международного развития США.

Тогда эти слова азербайджанского лидера были восприняты за пределами Азербайджана как проявление конфликта между нашей страной и этой псевдогуманитарной организацией. Однако сегодня многие с удивлением "отматывают" назад и вспоминают, что Президент Азербайджана фактически спрогнозировал события, свидетелями которых мы становимся месяц спустя.

Откуда азербайджанский лидер мог знать о намерениях Трампа? Таким вопросом задаются многие. Но это неправильная постановка вопроса. Ильхам Алиев - дальновидный политик, способный видеть на сто шагов вперед. Это не дар предвидения, это способность анализировать и делать объективные выводы, умение просчитывать ситуацию.

Так что в прогнозе относительно судьбы USAID нет никакой мистики. Эта организация давно имеет негативную репутацию. Под предлогом помощи она вмешивалась во внутриполитические процессы в других странах, и Азербайджан не стал исключением. С начала 90-х американское агентство со сладкой улыбкой и неискренним сочувствием в глазах финансировало некоторые проекты в полуразрушенной войной республике, одновременно формируя и финансируя антигосударственную сеть, в которую входили НПО и СМИ. Финансируемые агентством НПО и СМИ работали против интересов Азербайджана, и это подавалось как свобода слова. Вредительская деятельность против своей страны не может подпадать под принципы "свободы слова" и "демократии". Это совсем другая категория, не имеющая отношения к развитию гражданского общества. При поддержке USAID формировалась "мягкая сила", которую предполагалось использовать против азербайджанских властей и Азербайджана, чтобы склонять их к нужным Штатам решениям. На деньги этого агентства создавались ложные нарративы, Интернет при финансовой поддержке американского агентства заполняли безумные фантазии о зашкаливающем насилии в отношении женщин, повальных самоубийствах, беспросветной наркомании и прочем, что не имело места в реальности.

Хотя внешнее финансирование СМИ и НПО в Азербайджане запрещено на уровне законодательства, USAID находило лазейки для того, чтобы продолжать эту деятельность. Назовем это "гуманитарным вредительством". Агентство очень внимательно следило за трендами и формировало "ударные" группы в зависимости от текущего момента. Так, во время 44-дневной войны была создана маргинальная группа "No War", призванная деморализовать азербайджанское общество и Азербайджанскую армию. Конкретные лица получали деньги за то, чтобы сформировать для мирового сообщества образ "пацифистского" азербайджанского общества, которое на самом деле совсем даже не хотело освобождения своих земель военным путем, а только и мечтало о мире с армянскими оккупантами. В реальности ситуация была полностью противоположной, о чем говорит тот факт, что за 44 дня войны в нашей армии не было ни одного дезертира, а перед военкоматами выстраивались очереди из добровольцев.

Два года назад USAID, мягко говоря, попросили покинуть Азербайджан. Агентство не стали запрещать официально, как это сделали в России. Чисто из уважения к Соединенным Штатам, с которыми у Баку в целом всегда были хорошие отношения, если не считать проблем в период президентства Байдена. Глава USAID Саманта Пауэр на этом фоне еще более активизировала свою поддержку армянской стороне. После антитеррористической операции сентября 2023 года Пауэр развернула активную деятельность на армянском поле, демонстративно, в пику Баку, встречалась с добровольно покинувшими Азербайджан армянами, раздавала пресс-конференции в Ереване, на которых озвучивала недвусмысленную поддержку территориальным претензиям Армении к нашей стране. Примечательно, что глава USAID, прибыв из Еревана в Баку осенью 2023 года, не менее демонстративно отказалась от встречи с азербайджанскими беженцами из Армении.

Поэтому в Азербайджане согласны с подходами к деятельности USAID, озвученными администрацией нового президента США.

"USAID - преступная организация. Пора бы ей умереть", - написал в соцсети Х глава Департамента госэффективности США (DOGE) Илон Маск. Заявление последовало за тем, как агентство отказалось дать DOGE доступ к своим системам. В других публикациях в Х он назвал агентство "злом", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". "Мы находимся в процессе ликвидации USAID", - написал Маск, указав, что USAID не будет восстановлен, потому что это "не червивое яблоко, это просто куча червей... Яблок нет, поэтому от всего нужно избавиться".

Отметим, что USAID остановило работу 25 января по указу госсекретаря США Марко Рубио. Тогда же новый президент распорядился прекратить на 90 дней финансирование почти всех проектов американской иностранной помощи.

Касательно Агентства по международному развитию это решение правильно, потому что оно использовало деньги американских налогоплательщиков не для результативной помощи другим странам и развития в них демократии, а для вмешательства в их внутренние дела. А речь идет о миллиардах долларов. По данным Исследовательской службы Конгресса США, в прошлом году агентство распоряжалось ассигнованиями на сумму около 40 миллиардов долларов. Если брать один только Южный Кавказ, то USAID сделало все, чтобы испортить отношения со Штатами Азербайджана и Грузии. Дональд Трамп разумно рассудил, что подобная деятельность ничего не приносит США, а только втягивает их в ненужные конфликты.

Примечательно, что похождения организации для Америки вовсе не новость.

USAID буквально организовало фальшивые семинары по профилактике СПИДа, чтобы свергнуть иностранные правительства. Еще в 2014 году американские СМИ писали о том, что пять лет "проект, курируемый Агентством США по международному развитию, отправлял молодых людей из Венесуэлы, Коста-Рики и Перу на Кубу в надежде поднять восстание. Путешественники работали под прикрытием, часто выдавая себя за туристов, и путешествовали по острову в поисках людей, которых они могли бы превратить в политических активистов. В одном случае рабочие организовали семинар по профилактике ВИЧ, который в меморандумах называли "идеальным оправданием" для политических целей программы - гамбитом, который мог подорвать усилия Америки по улучшению здоровья во всем мире", - говорилось в статье.

Эти же схемы применялись повсеместно. В том числе в Азербайджане, в других странах бывшего Союза. Но не везде решились закрыть перед организацией... ах, самих Соединенных Штатов двери. В некоторых постсоветских странах до сих пор пытаются делать вид, что ничего не знают о делишках USAID и его руководства.

Сегодня, как сообщают американские СМИ, с офиса агентства в Вашингтоне снята вывеска. Ряд высокопоставленных чиновников и 50 сотрудников отправлены в вынужденный отпуск. Однако большинство склоняется к мнению, что USAID больше не откроет двери.

И тут возникает "тревожный" вопрос: а как же будет Армения, которой мадам Пауэр столько наобещала? Но это уже другая история.