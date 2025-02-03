Азербайджан играет все большую роль в энергобезопасности Болгарии

Автор: Акпер Новруз,

Azernews

Значение азербайджанского природного газа в энергобалансе Болгарии продолжает расти, что укрепляет роль Азербайджана как ключевого энергетического партнера в Европе. Согласно отчету, опубликованному на веб-сайте Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов (EWRC), Болгария скорректировала цену на природный газ на февраль до 84,34 лева (45 долларов США) за МВт-ч, что на 3% больше, чем в январе.

Последний расчет цены включает в себя весь контрактный объем азербайджанского природного газа, поставляемого через Болгарско-Греческий интерконнектор (IGB), который играет решающую роль в диверсификации поставок газа в Болгарию. IGB напрямую связан с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), который транспортирует азербайджанский газ в Европу в рамках Южного газового коридора - важнейшего компонента стратегии диверсификации энергетики Европы.

Азербайджан по-прежнему привержен выполнению своих обязательств по экспорту газа в Европу, постоянно увеличивая объемы поставок для удовлетворения растущего спроса. Посол Азербайджана в Болгарии Гусейн Гусейнов в интервью изданию Nova сообщил, что годовой объем поставок азербайджанского газа в Болгарию удвоился и достигнет 2 млрд кубометров в 2024 году.

"Мы увеличили поставки азербайджанского газа в Болгарию, и цены также разумны - они относительно ниже рыночной цены газа SOCAR. Мы увеличили поставки с 1 млрд кубометров до 1,2 млрд, затем до 1,5 млрд, а к концу прошлого года объем достиг 2 млрд кубометров. Это означает, что мы покрываем основную часть потребностей Болгарии в природном газе", - заявил Гусейнов.

Этот рост экспорта азербайджанского газа отражает способность Азербайджана гибко реагировать на энергетические потребности Европы. Болгария, которая столкнулась с трудностями в обеспечении стабильных поставок газа на фоне региональных энергетических колебаний, значительно выиграла от постоянных и доступных поставок газа из Азербайджана.

Долгосрочные обязательства Азербайджана в отношении энергетической безопасности Болгарии

Гусейнов напомнил, что в 2013 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала 25-летний контракт с Bulgargaz на поставку 1 млрд кубометров газа в год. Однако в ответ на энергетический кризис в Болгарии и настоятельные просьбы Софии Азербайджан увеличил поставки газа для поддержки отраслей Болгарии, которые сильно зависят от природного газа.

Помимо двусторонних соглашений, Азербайджан укрепил свое более широкое энергетическое сотрудничество с Европой. В 2022 году Азербайджан подписал меморандум о взаимопонимании с ЕС о стратегическом энергетическом партнерстве. Первоначально Азербайджан планировал поставлять 10 млрд кубометров природного газа в ЕС по TAP, но из-за растущего европейского спроса объем был увеличен до 13 млрд кубометров.

В настоящее время Азербайджан экспортирует газ в 12 европейских стран, причем Болгария играет ключевую роль в региональной цепочке поставок газа. Хорошо развитая внутренняя газотранспортная сеть Болгарии укрепляет ее позиции как транзитного узла для азербайджанского газа, позволяя эффективно распределять его на соседние рынки.

Примечательно, что в 2023 году Болгария импортировала 1,25 млрд кубометров азербайджанского газа, что подчеркивает углубление энергетических связей между двумя странами. Официальный запуск поставок газа по IGB 1 октября 2022 года ознаменовал собой важную веху в стратегии энергетической безопасности Болгарии и еще больше укрепил репутацию Азербайджана как надежного поставщика энергии в Европу.

Поскольку Европа продолжает свой переход к энергетической диверсификации и безопасности, роль Азербайджана в стабилизации газовых рынков и снижении зависимости от других поставщиков становится все более значимой. Благодаря текущим инфраструктурным проектам и расширенным газовым партнерствам Азербайджан имеет все возможности оставаться краеугольным камнем энергетической стратегии Европы в предстоящие годы.

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