В одном из бакинских поселков не будет света

В Сураханы временно отключат электричество из-за работ по реконструкции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеришыг", 3 февраля в поселке Зыг будут проводиться работы по замене электрических проводов на отдельных участках воздушных линий 1-й и 2-й линии электроснабжения.

В связи с этим с 10:00 до 15:00 в поселке будут наблюдаться перебои с подачей электроэнергии.

После завершения реконструкции жители указанных районов получат более стабильное и качественное электроснабжение.