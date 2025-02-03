https://news.day.az/society/1727295.html В одном из бакинских поселков не будет света В Сураханы временно отключат электричество из-за работ по реконструкции. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеришыг", 3 февраля в поселке Зыг будут проводиться работы по замене электрических проводов на отдельных участках воздушных линий 1-й и 2-й линии электроснабжения.
В одном из бакинских поселков не будет света
В Сураханы временно отключат электричество из-за работ по реконструкции.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Азеришыг", 3 февраля в поселке Зыг будут проводиться работы по замене электрических проводов на отдельных участках воздушных линий 1-й и 2-й линии электроснабжения.
В связи с этим с 10:00 до 15:00 в поселке будут наблюдаться перебои с подачей электроэнергии.
После завершения реконструкции жители указанных районов получат более стабильное и качественное электроснабжение.
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