Руфат Азизов назначен ректором Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности

Руфат Эйваз оглу Азизов назначен ректором Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.