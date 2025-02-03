https://news.day.az/officialchronicle/1727422.html Руфат Азизов назначен ректором Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности Руфат Эйваз оглу Азизов назначен ректором Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Руфат Азизов назначен ректором Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности
Руфат Эйваз оглу Азизов назначен ректором Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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