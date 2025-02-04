Азербайджан формирует новый энергетический баланс Евразии

Автор: Ляман Назарова

В конце января совет директоров Группы Всемирного банка (WBG) обсудил новую Рамочную программу партнерства (CPF) с Азербайджаном, определяющую стратегическое взаимодействие со страной на ближайшие пять лет. Программа направлена на поддержку перехода Азербайджана к более конкурентоспособной, экологичной и инклюзивной экономике, а также на решение ключевых задач развития. Среди направлений, по которым ВБ окажет поддержку Азербайджану, - ускоренный переход на возобновляемые источники энергии - укрепление энергетической инфраструктуры, привлечение частных инвестиций в проекты зеленой энергетики, развитие накопительных систем энергии и создание зеленых энергетических коридоров.

Как ранее прогнозировало Международное энергетическое агентство (IEA), к началу 2025 года более трети мировой электроэнергии будет производиться за счет ВИЭ. Последних данных о глобальной ситуации пока нет, поэтому трудно сказать, насколько Агентство попало в точку. Тем не менее, некоторые страны демонстрируют хорошие результаты. Так, доля зеленой энергетики в Германии уже превысила 60 процентов от общего объема производимой в стране электроэнергии.

Азербайджану пока до такого показателя далеко, однако работа в направлении достижения результата уже начата и продолжается с успехом. Азербайджан, традиционно ассоциирующийся с экспортом нефти и газа, уверенно прокладывает путь в то будущее, где зеленая энергетика станет неотъемлемой частью его экономического роста и международной повестки. Вместо того, чтобы ограничиваться своими успехами в нефтегазовой сфере, страна активно продвигает проекты в этой области, стремясь занять ведущие позиции на международном рынке зеленой энергии. Этот разворот нельзя назвать спонтанным - он обусловлен сразу несколькими ключевыми факторами: глобальным переходом к низкоуглеродной экономике, диверсификацией энергоресурсов, а также укреплением позиций страны как надежного поставщика энергии не только для региона, но и для Европы. Показательно, что переход к ВИЭ осуществляется не только на национальном уровне, но и в тесном сотрудничестве с международными финансовыми институтами и инвесторами.

Напомним, что 22 января в ходе Всемирного экономического форма в Давосе состоялась встреча между Президентом Ильхамом Алиевым и главой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. В ходе этой встречи были обсуждены вопросы экспорта зеленой энергии в Европу, связанные с этим проекты и возможности регионального сотрудничества как с Грузией, так и со странами Центральной Азии.

К слову, ЕБРР является одним из ключевых игроков в поддержке этой трансформации, он активно финансирует проекты в сфере возобновляемой энергетики в Азербайджане. В ходе 29-й ежегодной конференции ООН по изменению климата (COP29), прошедшей в Баку в ноябре 2024 года, ЕБРР совместно с Азиатским банком развития (АБР) и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) объявил о выделении значительных средств - по 160 миллионов долларов США от каждого института - на строительство двух крупных солнечных электростанций. Эти объекты, строящиеся компаниями Masdar и SOCAR Green, общей мощностью 760 МВт, будут расположены в Билясуваре (445 МВт) и Нефтчале (315 МВт), а их ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Эта инициатива является логическим продолжением предыдущих шагов по укреплению сектора зеленой энергетики. Так, в октябре 2023 года ЕБРР уже профинансировал строительство первой в Азербайджане ветряной электростанции коммунального масштаба - "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт. Проект осуществляется в партнерстве с саудовской компанией ACWA Power и Фондом международного развития ОПЕК. После запуска эта станция сможет генерировать до 893 ГВт чистой электроэнергии в год, что позволит снизить выбросы CO₂ более чем на 400 000 тонн ежегодно.

Активные вложения в сектор возобновляемых источников энергии подчеркивают амбициозные цели Азербайджана: к 2030 году увеличить долю зеленой энергетики в общем объеме производства электроэнергии до 30 процентов. Эти шаги не только укрепляют энергетическую безопасность страны, но и повышают ее роль в глобальном переходе к низкоуглеродной экономике. ЕБРР, являясь крупнейшим институциональным инвестором на Кавказе, уже инвестировал в Азербайджане более 3,7 миллиарда евро в рамках 191 проекта, включая первую в стране солнечную электростанцию коммунального назначения.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию около 7 ГВт мощностей в сфере возобновляемых источников энергии. Из них 2 ГВт предназначены для внутреннего потребления, 4 ГВт - для экспорта по коридору зеленой энергии Азербайджан-Грузия-Европа через Черное море, и 1 ГВт - для экспорта через Нахчыванскую Автономную Республику в Турцию и Европу. К обозначенному сроку страна планирует построить солнечные, ветряные и гидроэлектростанции общей мощностью около 6 ГВт. Кроме того, подписаны контракты и меморандумы о взаимопонимании по проектам возобновляемой энергии общей мощностью 10 ГВт. Технический потенциал ВИЭ оценивается в 135 ГВт на суше и 157 ГВт на море.

К тому же, помимо экологической повестки, сама Европа как никогда раньше стремится снизить свою зависимость от традиционных энергоресурсов. В первую очередь, очевидно, это связано с необходимостью укрепления энергетической безопасности, особенно в свете геополитических напряженностей и нестабильности поставок, особенно после энергетического кризиса в Европе в 2022 году. К тому же, переход на возобновляемые источники энергии способствует достижению климатических целей, установленных в рамках Парижского соглашения, и снижению выбросов парниковых газов. Наконец, развитие зеленой энергетики открывает новые экономические возможности, включая создание рабочих мест и стимулирование инноваций.

В сентябре 2024 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия создали совместное предприятие Green Energy Corridor Power Company для строительства подводного интерконнектора через Черное море, который свяжет планируемые азербайджанские ветропарки с Европой. Проект предусматривает прокладку 1 100-километрового кабеля мощностью 1 000 МВт от Азербайджана до Румынии, что позволит диверсифицировать энергетические ресурсы Европы и снизить зависимость от традиционных поставщиков.

Таким образом, Азербайджан уверенно закрепляет за собой статус стратегического игрока в глобальном энергетическом переходе, предлагая инвесторам уникальное сочетание географических, экономических и политических преимуществ.

Во-первых, страна обладает колоссальным потенциалом для развития возобновляемых источников энергии. Особенно перспективны проекты на Каспийском шельфе, где скорость ветра достигает 9-10 м/с, что делает регион одним из самых благоприятных в мире для строительства оффшорных ветропарков.

Во-вторых, Азербайджан предлагает инвесторам высокую степень политической предсказуемости. В отличие от многих развивающихся стран, правительство придерживается долгосрочной стратегии сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Наконец, ключевым фактором остается интеграция Азербайджана в европейскую энергосистему. Реализация инициативы "Зеленый энергетический коридор", поддерживаемой ЕС, создаст устойчивый маршрут поставок зеленой электроэнергии в Европу, повышая инвестиционную привлекательность страны.

Азербайджан, ставя перед собой зеленую повестку, становится не просто перспективным направлением, а ключевой платформой для международных инвестиций в ВИЭ, способной обеспечить Европу энергией будущего.