https://news.day.az/politics/1727545.html Избраны председатель и секретарь Счетной комиссии Милли Меджлиса 3 февраля состоялось первое заседание новосформированной Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана VII созыва. На заседании под председательством члена комиссии Сабины Салмановой были рассмотрены организационные вопросы, сообщает Day.Az.
Избраны председатель и секретарь Счетной комиссии Милли Меджлиса
3 февраля состоялось первое заседание новосформированной Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана VII созыва.
На заседании под председательством члена комиссии Сабины Салмановой были рассмотрены организационные вопросы, сообщает Day.Az.
В результате голосования председателем комиссии был избран Эльдар Гулиев, а секретарем - Михаил Забелин.
В заседании приняли участие члены комиссии Солтан Мамедов, Нагиф Гамзаев, Севиндж Гусейнова и Ровшан Мурадов.
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