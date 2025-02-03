Избраны председатель и секретарь Счетной комиссии Милли Меджлиса

3 февраля состоялось первое заседание новосформированной Счетной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана VII созыва.

На заседании под председательством члена комиссии Сабины Салмановой были рассмотрены организационные вопросы, сообщает Day.Az.

В результате голосования председателем комиссии был избран Эльдар Гулиев, а секретарем - Михаил Забелин.

 

В заседании приняли участие члены комиссии Солтан Мамедов, Нагиф Гамзаев, Севиндж Гусейнова и Ровшан Мурадов.