«Геноцид армян» - это проблема Армении, а не Турции

В Турции высказывания Никола Пашиняна относительно "геноцида армян", конечно, обсуждались в прессе. Но какого-то ажиотажа или массового удивления нет. "Геноцид армян" это не проблема Турции. Турецкая сторона уже сделала все возможные предложения Армении, и теперь пусть армяне сами решают, хотят они восстановления дипломатических отношений или нет.

Об этом сказал в беседе с Day.Az турецкий политолог, профессор Тогрул Исмаил.

Пашинян прекрасно понимает, что после того, как был разрешен карабахский вопрос и Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет над всеми территориями, сохранение претензий к Турции или Азербайджану чревато негативными последствиями для самой Республики Армения. Дипломатические отношения полностью не восстановятся, кроме того, эти две страны имеют серьезные рычаги экономического давления на Армению, Анкара и Баку контролируют транспортные и энергетические коммуникации региона. А то, что Ереван пытается в противовес России построить отношения с Западом, только усугубляет ситуацию для армянской стороны.

Не установив отношений с Турцией и Азербайджаном, Армения так и останется в изоляции. Запад далеко, а страной, реально поддерживавшей Армению, была Россия, ну, и частично Иран. Обе эти державы уже потеряли прежние позиции в регионе. Никол Пашинян все это прекрасно понимает и пытается исходить из реалий. А реалии на стороне Турции и Азербайджана. Именно поэтому премьер-министр Армении пошел на такой серьезный шаг - поставил под сомнение миф о "геноциде армян".

Я всегда говорил и говорю: гарантами нормального функционирования армянской государственности являются Турция и Азербайджана. Эти страны не имеют имперских амбиций и не стремятся использовать Армению в своих политических интересах. Мы хотим лишь мирного сосуществования.

Введенное в 1948 году понятие "геноцид" не может быть применено к событиям 1915 года, и тем более, никто не может требовать ответа с Турецкой Республики. Все это признают, поэтому Армения и не может подавать в международные инстанции иски. Если бы это было возможно, это давно было бы сделано. В этом заинтересованы многие, в том числе США, где страховые компании с нетерпением ждут возможности на этом заработать.

Во время Первой мировой войны британская разведка пыталась создать вокруг Османской империи такую атмосферу, которая позволила бы оправдать деяния Британии в ходе боевых действий на территории Турции. Результаты этой политики собраны в так называемой Голубой книге, где приводится множество вымышленных фактов. После того, как распалась Османская империя, во главе с Ататюрком началось национально-освободительное движение, турецкий народ победил и создал новое государство. Было подписано Лозаннское соглашение, в котором ничего не говорилось ни о каком "геноциде". Да, в то время этого термина еще не было, но не упоминалась какая бы то ни была "резня" армян вообще. Это был международный договор, в котором турецкая Республика признавалась как государство и член международного сообщества.

Есть один важный момент, о котором почему-то редко упоминается. После Лозаннской конференции турецкое государство предложило армянам приехать за своим имуществом, но армяне этого не сделали, и срок действия решения истек. То есть армяне, как утверждается, бежавшие от "геноцида", не могут предъявлять к Турции никаких имущественных исков.

Турция неоднократно предлагала Армении создать совместную комиссии или даже международную, открыть архивы и раз и навсегда разрешить этот вопрос, но Армения на это не идет.

"Геноцид армян" начал раскручиваться 50-х годов прошлого века, после того, как Турция стала членом НАТО. До 1936 года Советская Россия и Турецкая Республика дружили. Затем Сталин поднял вопрос территорий, но и тогда никто не вспоминал события 1915 года в Османской империи. После вступления Турции в НАТО, СССР начал пропаганду против этой страны, используя армянскую диаспору и националистические настроения в Армении. В 1965 году советское руководство разрешило отметить 50-летие "геноцида армян". То есть был создан рычаг давления на Анкару.

В принятой в 1948 году Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него речь не идет об обвинении какой-то страны либо нации в геноциде. Речь идет о наказании должностных лиц, отдававших приказы об истреблении мирного населения в той или иной части мира. Подобного приказа в Османской империи никто не отдавал. И тем более, образовавшаяся через пять лет после распада империи Турецкая Республика не имеет никакого отношения к тем событиям.

На современном этапе мы видим, что западные страны используют "геноцид армян" для давления на Анкару. И армянская диаспора прекрасно это понимает и этим пользуется. Помимо инструмента давления, "геноцид" используется и для получения крупных сумм с диаспоры. Последняя, в свою очередь, пользуется ситуацией для того, чтобы удерживать армян по всему миру вокруг единой идеи

Республика Армения и армянская диаспора это не одно и то же. Кроме того, в каждой стране диаспора поддерживает ту политику, которую проводит страна проживания. Так, армяне России поддерживают пророссийскую политику, которая не соответствует политическим интересам правительства в Ереване. То есть армяне России и Армения оказались по разную сторону фронта.

Диаспора, конечно, будет выступать против попыток Пашиняна внести в умы армян сомнения по поводу мифа о "геноциде". Если диаспоре это не выгодно, то отказ от претензий к Турции, основанных на ложных исторических инсинуациях, Республике Армения чрезвычайно выгоден. Диаспоре же это не нужно, она на "геноциде" зарабатывает и удерживает свое влияние. Но "геноцид армян" не является историческим фактом, и ни армяне, ни их сторонники не могут представить сколько-нибудь достоверных доказательств того, что он имел место на самом деле. Нет соответствующих решений международных инстанций. А нет их по все той же причине - отсутствуют доказательства. Поэтому рассматривать армянскую версию событий 1915 года как доказанный исторический факт никто не может.

Напомню о процессе в Европейском суде по правам человека по иску Догу Перинчека против Швейцарии. В январе 2015 года ЕСПЧ отменил решение суда Лозанны о наказании Перинчека за отрицание "геноцида армян" как несоответствующее Европейской конвенции по правам человека.

Обратите внимание, решения по "геноциду армян" принимают только парламенты той или иной страны, а такие решения обязывают к чему-то только граждан самой страны. Эти решения не имеют никакой международной юридической силы и не обязательны для иностранцев. Аргентина, например, 23 раза признала "геноцид армян" - и что? Во Франции запрещено отрицать "геноцид армян" - и что с того? Как раз запрет на отрицание является нарушением прав человека и свободы слова. Разве не странно, что гражданин другого государства не может на территории Франции высказывать свою позицию?

Это, конечно, безумие, но не думаю, что все это можно быстро изменить. У мифа о "геноциде армян" много влиятельных сторонников, много тех, кто на этом зарабатывает. И все же, я думаю, что историческая правда восторжествует.

Лейла Таривердиева