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Утвержден план работы весенней сессии парламента Азербайджана - ФОТО

Утвержден план законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана 2025 года. Как сообщает Day.Az, этот вопрос был обсужден на проходящем сегодня первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса 2025 года. В план законодательной работы весенней сессии включены 6 нижеприведенных вопросов.