Утвержден план работы весенней сессии парламента Азербайджана

Утвержден план законодательной работы весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана на 2025 год.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос был обсужден на проходящем сегодня первом пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса в 2025 году.

В план законодательной работы весенней сессии включены 6 нижеприведенных вопросов.