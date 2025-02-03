Кто представит страну на чемпионате по стрельбе в Европе?

Объявлен состав сборной Азербайджана на юношеский чемпионат Европы по стрельбе с 10 метров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, семь снайперов национальной сборной вошли в заявку на участие в соревнованиях в Осиеке, Хорватия.

Азербайджанские спортсмены будут соревноваться в стрельбе из пистолета. В Осиеке в матче примут участие Халида Алиева, Лейли Алиева, Софья Баркалова, Эмина Омарова, Владислав Каймыков, Имран Гараев и Гаджи Мусаев.

Отметим, что континентальный чемпионат пройдет с 1 по 7 марта.