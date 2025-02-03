https://news.day.az/sport/1727385.html Кто представит страну на чемпионате по стрельбе в Европе? Объявлен состав сборной Азербайджана на юношеский чемпионат Европы по стрельбе с 10 метров. Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, семь снайперов национальной сборной вошли в заявку на участие в соревнованиях в Осиеке, Хорватия. Азербайджанские спортсмены будут соревноваться в стрельбе из пистолета.
Кто представит страну на чемпионате по стрельбе в Европе?
Объявлен состав сборной Азербайджана на юношеский чемпионат Европы по стрельбе с 10 метров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Idman.biz, семь снайперов национальной сборной вошли в заявку на участие в соревнованиях в Осиеке, Хорватия.
Азербайджанские спортсмены будут соревноваться в стрельбе из пистолета. В Осиеке в матче примут участие Халида Алиева, Лейли Алиева, Софья Баркалова, Эмина Омарова, Владислав Каймыков, Имран Гараев и Гаджи Мусаев.
Отметим, что континентальный чемпионат пройдет с 1 по 7 марта.
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