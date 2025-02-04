Какое наказание предусмотрено в Азербайджане за вождение без водительских прав?

Вождение автомобиля без водительского удостоверения может привести к серьезным последствиям как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения законодательства. Каждый водитель обязан иметь соответствующее удостоверение для обеспечения безопасности на дороге. Отсутствие этого документа является нарушением закона и влечет за собой серьезные штрафы. Государство строго наказывает подобные правонарушения и применяет штрафные санкции. Кроме того, лица, управляющие автомобилем без водительского удостоверения, создают риск не только для себя, но и для других участников дорожного движения.

Какой штраф предусмотрен за вождение без водительского удостоверения?

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, адвокат Нурлан Сафаров дал разъяснение по этому вопросу.

"Этот вопрос регулируется Кодексом об административных правонарушениях Азербайджанской Республики. Важно учитывать, управлял ли транспортным средством его владелец (собственник, лицо, имеющее доверенность, арендатор или обладающее правом управления на основании иного юридического соглашения).

Согласно статье 332.2 Кодекса об административных правонарушениях, лицо, управляющее транспортным средством без соответствующего права, подлежит штрафу в размере 100 манатов.

В соответствии со статьей 335.1, если владелец транспортного средства передал управление лицу, не имеющему на это права, штраф составит:

- 60 манатов для физических лиц;

- 200 манатов для должностных лиц;

- 2000 манатов для юридических лиц.

Таким образом, если человек является владельцем транспортного средства, но не имеет права управления, ему грозит штраф в размере 100 манатов. Если же он не является владельцем, но управляет без прав, то штраф также составит 100 манатов, а владелец в зависимости от своего статуса будет оштрафован на 60, 200 или 2000 манатов".